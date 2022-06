Vos rendez-vous avec la nature Balade Nautique

Vos rendez-vous avec la nature Balade Nautique, 31 août 2022, . Vos rendez-vous avec la nature Balade Nautique



2022-08-31 09:00:00 – 2022-08-31 12:00:00 Ajuzanx Loisir Nautique et la réserve d’Ajurzanx vous proposent de découvrir autrement la nature lord d’une balade nautique commentée sur le lac d’Arjuzanx vous conduisant au Jardin du Miocène. Ajuzanx Loisir Nautique et la réserve d’Ajurzanx vous proposent de découvrir autrement la nature lord d’une balade nautique commentée sur le lac d’Arjuzanx vous conduisant au Jardin du Miocène. Ajuzanx Loisir Nautique et la réserve d’Ajurzanx vous proposent de découvrir autrement la nature lord d’une balade nautique commentée sur le lac d’Arjuzanx vous conduisant au Jardin du Miocène. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville