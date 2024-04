Vos produits fermiers bio locaux La Maison de Papi Saint-Clément, jeudi 28 novembre 2024.

Ferme vivante 89.10 vous accompagne pour une consommation responsable.

Des produits fermiers bio locaux, extra frais, sont préparés pour vous. Dans une démarche « zéro déchet », nous vous incitons à apporter vos contenants.

Une sélection de ces produits de qualité est disponible sur place et nous vous invitons à réserver avant le mardi 18h sur notre site internet fermevivante.fr pour éviter tout gaspillage alimentaire.

Le lieu est l’occasion de rencontres et d’échanges, cultivons ensemble le lien entre paysans et citoyens. .

Début : 2024-11-28 16:30:00

fin : 2024-11-28 19:30:00

La Maison de Papi 34 Rue Pasteur

Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fermevivante89.10@gmail.com

