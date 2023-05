Vos mots du jardin musée national Eugène-Delacroix Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Vos mots du jardin musée national Eugène-Delacroix, 1 juillet 2023, Paris. Le samedi 01 juillet 2023

de 12h30 à 20h30

.Tout public. gratuit Tarif : Gratuit pour tous

Conditions d’accès / réservation :

Réservation en ligne fortement conseillée, pour les auditeurs. Accès libre sans réservation possible, dans la limite des places restantes.

Inscription obligatoire pour les personnes désirant : janick.huonic@louvre.fr

Informations pratiques :

01 44 41 86 50 // contact.musee-delacroix@louvre.fr Pour célébrer les beaux jours, nous vous invitons à une soirée de lecture sur le thème de la NATURE, au cœur du jardin d’Eugène Delacroix. le 1er juillet, de 16h30 à 20h30, les visiteurs partageront avec le reste du public des textes choisis par leurs soins, en lien avec la thématique de la nature : la nature qui chante, la nature sauvage ou la nature domptée par l’homme, la nature animale ou végétale, la nature qui éveille nos sens et nous fait voyager… Vous souhaitez participer en partageant un texte ? En lien avec la thématique, choisissez un texte qui vous parle et que vous souhaitez partager : poèmes, extraits de nouvelle ou de romain, extraits de pièce de théâtre, textes historiques ou contemporains… toutes les formes sont permises.

Et pour ceux qui se sentent l’âme créative, n’hésitez pas à venir avec un texte personnel, une composition de votre propre invention.

Tous les lecteurs à partir de 8 ans sont les bienvenus ! Choisissez votre texte et contactez notre libraire Janick Huonic (janick.huonic@louvre.fr) pour venir le lire devant le public du musée Delacroix, le samedi 1er juillet 2023. Vous êtes plutôt auditeurs … Les simples auditeurs, amateurs de beaux mots et de soirée chaleureuse, sont également les bienvenus pour profiter d’une pause littéraire dans la quiétude du jardin d’Eugène Delacroix. musée national Eugène-Delacroix 6 rue de furstemberg 75006 Paris Contact : https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/ 0144418650 contact.musee-delacroix@louvre.fr https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/

