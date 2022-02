« Vos lumières pour le parc » – Balades interactives et collectives au parc Erik Satie Parc Erik Satie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

du vendredi 18 février au samedi 19 février

« Vos lumières pour le parc » – Balades interactives et collectives au parc Erik Satie ———————————————————————————— ### Vendredi 18 février de 18h à 20h et samedi 19 février de 10h à 12h Dans le cadre du réaménagement du parc Erik Satie, la Maison accompagne la ville d’Arcueil pour recueillir les avis des habitant.e.s. Lors de ces deux balades venez donner vos idées, vos remarques et vos envies ! Entrée en haut de la rue Delaune Renseignements au 01.41.24.28.10.

Gratuit

Proposé par la Maison des Solidarités

2022-02-18T18:00:00 2022-02-18T20:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:00:00

