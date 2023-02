VOS IDOLES LA MAGIE DES ANNEES 70 L’ESCALE MELUN Catégories d’Évènement: Melun

VOS IDOLES LA MAGIE DES ANNEES 70 L'ESCALE, 12 février 2023, MELUN. VOS IDOLES LA MAGIE DES ANNEES 70 L'ESCALE. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 15:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. ART MUSIC présente ce spectacle. La séance est reportée au dimanche 12 février à 15h.Dans une ambiance conviviale, durant 2 heures, 2 chanteuses et 2 chanteurs accompagnés de danseuses et choristes, interprètent le répertoire de la chanson française des années 70, sur des arrangements musicaux inédits spectacle assis, accés handicapés, heure d'arrivée conseillée :14H00, Parking à proximité

