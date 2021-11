La baule 1 avenue du marché 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec Maison Loïc 1 avenue du marché 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

**MENU DE NOËL** 46€ par personne Réservation avant le 20 décembre ! _50% d'acompte demandé à la réservation._ 4 mises en bouche : -Cappuccino de coques au fenouil -Terrine de foie gras, confit de mangue, pain d' épices -Thon fumé créole -Huître au safran Entrée : -Brochette de st jacques aux épices khari Baoli et son chutney Plats : -Filet de cabillaud, écrasé de pomme de terre, sauce iodée, harenga ou -Pluma de pata negra, écrasé de pomme de terre au chorizo, salade d'herbes Dessert -Ananas rôti au romarin, glace coco ou -Sorbet citron Limoncello **MENU DU REVEILLON** Menu 92€ Menu sans fromage 87 € Réservation avant le 28 décembre _50 % d'acompte demandé à la réservation_ 4 mises en bouche : -Tartare de st jacques et fenouil -Huître aux Tobiko -Boutargue -Thon fumé et ananas. Entrée 1 -Foie gras poêlé , confit de mangue Entrée 2 -Carpaccio de Saint-Jacques à la truffe du Périgord Plat : Filet de cerf, purée de céleri, champignon, salades d'herbes, sauce Toscane Fromage : Torta de extramadura, gelée de piment d'Espelette Pré-dessert : Sorbet au champagne Dessert : -Composition gourmande -Grog

