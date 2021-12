Le pouliguen Promenade du port 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec L’opéra de la mer Promenade du port 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Promenade du port 44510 Le pouliguen, le vendredi 31 décembre à 09:00

Menu de la Saint-Sylvestre avec L'opéra de la mer : Entrée : La timbale de homard bleu sur bisque safranée, ou Le Foie gras « mi-cuit » mariné sur mesclun aux fruits secs Plats : La brochette de Lotte et coquilles Saint-Jacques crème de langoustines fondue d'endives au pineau, crumble de légumes, ou Le pavé de cerf sauce Bordelaise aux truffes Poêlée de cèpes gratin de pommes de terre et céleri aux noisettes. Plateau de fromages « Beillevaire » Dessert : La note gourmande chocolat et mousse au caramel de l'Opéra et son sorbet au champagne. 70€ par personne ( Hors boissons) Sur réservation

2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00

