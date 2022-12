VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LE VUE MER BY WESTOTEL Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Et si vous célébriez le réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Vue Mer by Westotel, face à l’océan ? Découvrez notre menu Saint-Sylvestre pour le dîner du 31 décembre, un repas concocté par notre Chef spécialement pour l’occasion. Menu : Mise en bouche :

Ormeau poêlé à l’orange douce sur son lit de chicon Entrée :

Foie gras de canard au Coteaux du Layon et chutney de poire à la cannelle Plats chauds :

Filet de turbo rôti au Crémant de Loire

et méli-mélo de légumes d’antan

et

Ris de veau en croûte briochée

sur son lit de jeune pousse d’épinards

au pignons de pins et jus réduit au Porto Fromages :

Aumonière de Saint-Maure au piment d’espelette Dessert :

Rotonde de mousse de gianduja et à la vanille Bourbon

Rotonde de mousse de gianduja et à la vanille Bourbon

Noisettes filantes caramélisées

À réserver au plut tôt au 02 40 42 31 20

restaurant@vue-mer-by-westotel.fr

+33 2 40 42 31 20

http://www.vue-mer-by-westotel.fr/

