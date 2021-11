Vos fêtes de fin d’année avec Le Ponton Esplanade François André La baule, 31 décembre 2021, La baule.

Vos fêtes de fin d’année avec Le Ponton

Esplanade François André La baule, le vendredi 31 décembre à 09:00

### **Menu de la Saint-Sylvestre au Ponton** _Musique live avec le trio Allegria qui mêle tonalités folk, humour et harmonies vocales au cours de votre dîner_ 179€ Par personne (hors boissons) 70€ Par enfant (-12 ans, hors boissons) – saumon bio dans tous ses états, tartare au citron vert rillette et œufs de saumon gravlax Vodka -Ceviche de noix de Saint-Jacques, caviar Fouquet’s, ananas et baies de grenade -Foie gras de canard poêlé, croquant de betteraves Chiogga, jus d’agrumes au soja, gelée de raisin Muscat -Filet de bœuf rôti, jus à la figue, biscuit de céleri truffé, chips de légumes -Le Mont-Blanc au cassis, crème mascarpone vanille, meringues des neiges **RÉVEILLON DES ENFANTS AU STUDIO BY PETIT VIP DE L’HERMITAGE** Dîner & boissons + jeux + disco party (de 4 à 12 ans) 90€ Par enfant (-12 ans, boissons incluses) DE 19H00 À 23H45* * Un animateur accompagnera les enfants à L’Hermitage (aller et retour). Sur réservation 48h à l’avance.

Public

Menu de la Saint-Sylvestre au Ponton Musique live avec le trio Allegria qui mêle tonalités folk, humour et harmonies vocales au cours de votre dîner 179€ Par personne (hors boissons) 70€ Par…

Esplanade François André La baule Esplanade François André La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00