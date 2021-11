Vos fêtes de fin d’année avec Le M 22-24 Place du Maréchal Leclerc 44500 La baule, 25 novembre 2021, La baule.

Vos fêtes de fin d’année avec Le M

du jeudi 25 novembre au samedi 1 janvier 2022 à 22-24 Place du Maréchal Leclerc 44500 La baule

### **Menu festif 47€** 24 décembre 2021 soir 25 décembre 2021 midi 1er janvier 2022 midi **ENTRÉE** Terrine de foie gras de canard, chutney de kumquat et ses toasts OU Saint-jacques rôties, mousseline de topinambour, sauce au corail d’oursin et whisky, chips de salsifis *** **PLAT** Emincé de suprême de chapon, crémeux de potimarron, pommes macaire et éclats de marrons OU Filet de bar braisé aux coquillages de la baie, multicouleurs de légumes oubliés *** **DESSERT** Sphère éphémère valrhona au chocolat, garnie d’une crème au chocolat blanc et d’un cœur à la mangue caramélisée, sauce chocolat noir chaud OU Nougat glacé à notre façon, fruits confits et noisettes caramélisées ### **La carte de fêtes** _24 décembre 2021 soir 25 décembre 2021 midi ​1er janvier 2022 midi_ ### **Nos entrées de fête** Terrine de foie gras de canard Chutney de Kumquat et ses toasts Ravioles de homard européen et sa bisque à l’estragon, friture de poireaux Poêlon d’escargots au beurre persillé Amande et ventrèche Huîtres de Bretagne (l’Île aux Moines) n°3 ### **Nos plats de fête** Minute de Thon À la crème de Wasabi, wok de multi-couleurs de légumes, sauce Thaï St Jacques rôties Mousseline de topinambour, sauce au corail d’oursin et whisky, chips de salsifis Burger de Bœuf traditionnel Frites et mesclun, avec ou sans lard Ibérique Suprême de chapon Crémeux de potimarron, pomme Macaire et éclats de marrons Côte de veau traditionnelle poêlée au beurre noisette – 1 personne Gratin Dauphinois et mesclun Côte de veau traditionnelle poêlée au beurre noisette – 2 personnes Gratin Dauphinois et mesclun ### **Nos desserts de fête** Blanc manger à la vanille et coco (indisponible) Mangue confite, sablé Breton au cacao Chocolat aux trois couleurs (indisponible) Entremet cookie, crémeux Dulcey, mousse chocolat blanc Forêt Noire (indisponible) Génoise cacao, crémeux vanille, cerise amarena, kirsch Assiette de trois fromages et son mesclun (indisponible) La boule de glace Notre sélection de sorbets et glaces… ### **Menu de la St Sylvestre** _31 décembre au soir_ **MISE EN BOUCHE** Langoustine rôtie au beurre de gingembre et polenta OU Mini tarte aux cèpes OU Croquette de st jacques et gambas pannées au sarrazin *** **ENTRÉE** Bouillon de volaille, foie gras poêlé, saveurs de truffe et brunoise de légumes *** **PREMIER TEMPS** Ravioles de homard européen et sa bisque à l’estragon, fritures de poireau *** **TROU NORMAND** Trou normand vodka citron vert *** **SECOND TEMPS** Médaillon de veau au civet de champignons, pommes macaires, sauce truffe *** **FROMAGE** Assortiment de trois fromages persillé, chèvre et vache *** **DESSERT** Demi-sphère éphémère au chocolat valrhona, garnie d’une crème au chocolat blanc et d’un cœur à la mangue caramélisée, sauce chocolat noir chaud. accompagnée de sa coupe de champagne Par téléphone au 02.40.23.14.14 ou par mail : commande@mlabaule.com Durant les fêtes de fin d’année, le M vous accompagne et s’invite dans vos assiettes ! **_Toute l’équipe du M vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt !_**

