### **Réveillon de Noël au Fouquet’s** _Une coupe de Champagne (15 cl) pour vous souhaiter la bienvenue._ 145€ Par personne (hors boissons) 50€ Par enfant (-12 ans, hors boissons) Menu créé en collaboration avec Pierre Gagnaire : Carpaccio de noix de Saint-Jacques badigeonné d’un suc de clémentine corse, tâo d’avocat. Gelée de crevette grise, caviar Osciètre Mimosa. Chou farci à la Sarladaise, velouté Blanc. Blanc de chapon fermier «cocotte de Bretagne» rôti. Fondue d’oignons doux et châtaignes au Pineau des Charentes. Pommes Dauphine. Salade de mâche et céleri-rave aux noix. Bûche Monts et Merveilles par Christophe Adam. Déclinaison d’agrumes ### **Brunch de Noël au Fouquet’s** _Une coupe de Champagne (15cl) pour célébrer le jour de Noël avec le passage du Père Noël._ 82€ Par personne (hors boissons) 45€ Par enfant (-12 ans, hors boissons) Menu créé en collaboration avec Pierre Gagnaire **BUFFET D’ENTRÉES & ANIMATIONS CULINAIRES** Assortiment de fruits de mer Saumon fumé Foie gras Charcuteries artisanales et ibériques Saumon façon Bellevue **POUR LES « LÈVE-TARD »** Œufs brouillés et assortiment de viennoiseries **PLATS CHAUDS & LÉGUMES DE SAISON** Dinde fermière rôtie Poisson sauce Champagne **FROMAGES** Plateau de Maître Beillevaire et pains d’autrefois **L’INCONTOURNABLE BUFFET DE PÂTISSERIES** Assortiment de bûches de Noël, d’éclairs et de choux Far breton Kouign-Amann Crème caramel Crêpes Royal au chocolat Îles flottantes Fruits pochés aux épices ### **Saint-Sylvestre au Fouquet’s** Réveillon dansant : Soirée Gatsby années 30 et musique live avec le groupe Sassy Swinger. _Une coupe de Champagne (15 cl) pour vous souhaiter la bienvenue._ 255€ Par personne (hors boissons) Menu créé en collaboration avec Pierre Gagnaire Arancini à la truffe blanche. Croquette de foie gras de canard. Tartelette de couteaux. Carpaccio de betterave rouge fumée, crème glacée de betterave blanche, caviar d’Aquitaine. Blanc de turbot poché dans une crème au champagne. Crevettes grises, moules de bouchot, Paris boutons. Longe de veau fermière rôtie entière – fondue d’oignons doux, céleri-rave et truffe noire Mélanosporum. Radicchio à l’huile de noisette, sorbet burrata. Reblochon au vin jaune du Jura – toast de seigle, salade de mâche. Bavaroise vanille / truffe noire Mélanosporum, suc de Banyuls. Parfait glacé chocolat grand cru, noisettes torréfiées. Granité champagne rosé, marmelade de pamplemousse aux fruits de la passion. **Prolongez votre soirée en musique au Bar du Royal de minuit à 2h00 avec set DJ RÉVEILLON DES ENFANTS AU STUDIO BY PETIT VIP DE L’HERMITAGE** Dîner & boissons + jeux + disco party (de 4 à 12 ans) 90€ Par enfant (-12 ans, boissons incluses) DE 19H00 À 23H45* *Un animateur accompagnera les enfants à L’Hermitage (aller et retour). Sur réservation 48h à l’avance RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 02 40 11 48 48 · FOUQUETS-ROYALLABAULE@GROUPEBARRIERE.COM ### **Brunch du Jour de l’An au Fouquet’s** _Une coupe de Champagne (15 cl) pour célébrer la nouvelle année suivie d’un brunch gourmand où se mêlent cuisines de la mer et du terroir. _ 95€ Par personne (hors boissons) 50€ Par enfant (-12 ans, hors boissons) Un avant-goût des nombreux mets… BUFFET D’ENTRÉES & ANIMATIONS CULINAIRES Demi-homard par personne Assortiment de fruits de mer, huîtres du Golfe du Morbihan, langoustines de nos côtes, saumon fumé. PLATS CHAUDS & LÉGUMES DE SAISON Gigot d’agneau rôti à l’ail confit et au romarin Pavé de bar à la fleur de sel FROMAGES Plateau de Maître Beillevaire et pains d’autrefois L’INCONTOURNABLE BUFFET DE PÂTISSERIES AVEC SES ENTREMETS & DÉLICES

