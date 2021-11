La baule 24 Esplanade Lucien Barrière La baule, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec Le Casino 24 Esplanade Lucien Barrière La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Vos fêtes de fin d’année avec Le Casino 24 Esplanade Lucien Barrière, 31 décembre 2021, La baule. Vos fêtes de fin d’année avec Le Casino

24 Esplanade Lucien Barrière, le vendredi 31 décembre à 09:00

PROFITEZ DES 12 COUPS DE MINUIT !!! Saint-Sylvestre au Casino Musique live – Champagne – Jackpot et cadeaux à gagner pour une nuit inoubliable ! OUVERT JUSQU’À 5H ENTRÉE GRATUITE : soumise à la présentation d’une pièce d’identité et d’un pass sanitaire. PROFITEZ DES 12 COUPS DE MINUIT !!! Saint-Sylvestre au Casino Musique live – Champagne – Jackpot et cadeaux à gagner pour une nuit inoubliable ! OUVERT JUSQU’À 5H ENTRÉE GRATUITE : soumise … 24 Esplanade Lucien Barrière Casino Barrière 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu 24 Esplanade Lucien Barrière Adresse Casino Barrière 44500 La baule Ville La baule lieuville 24 Esplanade Lucien Barrière La baule