**Menu de la Saint-Sylvestre 70€** **MISE EN BOUCHE** Huître gratinée au curry indien, fondue de poireaux *** **ENTRÉE** Risotto de saint-jacques et sa bisque de homard *** **PLAT** Bœuf wellington sauce au foie gras, légumes de saison OU Pavé de turbot sabayon au champagne, légumes de saison, mousseline de panais *** **FROMAGE** Brillat-savarin truffé *** **DESSERT** Dôme chocolat framboise *** **COUPE DE CHAMPAGNE**

