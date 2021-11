La baule 14 avenue Pavie 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec le 14 Avenue 14 avenue Pavie 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

### Les amis ! Cette année pour la Saint Sylvestre, le 14 vous propose son menu pour le soir du 31 décembre 2021. Nous serons heureux de terminer cette année parmi vous, pour commencer 2022 qui sera, nous le souhaitons une belle année. ### **Menu de la Saint-Sylvestre** 150€ TTC/personne – hors boissons Coeur de saumon fumé, citron caviar,, corquant de blé noir. *** Foie gras de canard mi-fumé, chutney de mangue, taoast aux fruits. *** Ravioles de langoustines, piment d'Espelette, écume de langoustines. *** Granité yuzu au champagne *** Noix de St-Jacques snackées minute, asperges vertes, morilles, mousseline de panais, sauce Morilles. *** Brie à la truffe, mesclun à l'huile de noix *** Festival du 31 *** Café et mignardises **Pensez à réserver au 02 40 60 09 21 _Toute l'équipe du 14 Avenue vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année ! Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt !_**

