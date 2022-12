VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC L’AUBERGE DU NÉZIL Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE AVEC L'AUBERGE DU NÉZIL Saint-Lyphard, 25 décembre 2022

Loire-Atlantique Nous vous proposons un menu de fêtes les 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier : – Mises en bouche – Foie gras mi-cuit aux épices, chutney figue-raisin et condiments Et / Ou – Saint-Jacques grillées, sablé parmesan, crémeux de céleri au curry de Kerala – Filet de canette de Vendée, clafoutis de courge et betteraves, jus de viande au champagne Ou – Lotte rôtie, clafoutis de courge et betteraves, jus de viande au champagne – Assiette de fromages (supplément de 7 €) – Entremet mendiant Gianduja, crème glacée au café blanc d’Ethiopie, suprême d’orange, tuile dentelle au grué de cacao. contact@aubergelenezil.fr +33 2 40 91 41 41 http://www.aubergelenezil.fr/ Saint-Lyphard

