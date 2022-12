VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC L’AUBERGE DE BRÉCA Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Si vous n’avez pas envie de cuisiner pour les fêtes, nous proposons notre menu de Noël à emporter. N’oubliez pas de passer votre commande avant le 19 décembre, par téléphone ou par mail. aubergedebreca@wanadoo.fr +33 2 40 91 41 42 http://www.auberge-breca.com/ Saint-Lyphard

