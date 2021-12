Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Bréca 352 village de Bréca 44410 St lyphard, 23 décembre 2021, St lyphard.

Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Bréca

du jeudi 23 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à 352 village de Bréca 44410 St lyphard

### Au menu de vos fêtes de fin d’année Plats à emporter en service traiteur *** Saumon gravlax et fumé ( prétranché ) 100 gr 7.00 € Foie Gras de Canard cuit Sel de Guérande 100 gr 13.00 € Mise en Bouche *** Mini burger de foie gras (mise en bouche) 1.90 € Bannette saumon fromage frais (mise en bouche) 1.90 € Verrine de Velouté de potiron (mise en bouche) 1.50 € Rillettes d’anguilles au Algues 1.90 € Entrée *** Salade Océane Saumon,crevettes,algues,copeaux de foie gras 14.00 € 6 Huitres de Mesquer (ouverte) sauce échalotes /pain de seigle 13.00 € Foie gras canard Maison chutney de mangue 80 g 13.00 € Saumon Gravlax et fumé crème de concombre 12.00 € Plat *** Cassolette de st Jacques fondue de poireaux 16.00 € Anguilles en Persillade et sa garniture de légumes 20.00 € Pigeon Embeurrée choix et foie gras 24.50 € Daube de sanglier purée grand-mère 16.00 € Pas de Dessert préparé *** Lien du Fournil Guérandais pour vos commandes si vous le souhaitez https://www.lefournildupaysblanc.com/ Retrait des commandes de 10 h 30 à 13 heures Commandez jusqu ‘au 48 heure à l’avance Plats disponibles sur site de Bréca -Pas de livraison Service Traiteur à emporter pour les week-end Réveillons 24/26 Décembre et le 31/12 et 1 Janvier **_Toute l’équipe de l’auberge de Bréca vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt !_**

Au menu de vos fêtes de fin d’année Plats à emporter en service traiteur *** Saumon gravlax et fumé ( prétranché ) 100 gr 7.00 € Foie Gras de Canard cuit Sel de Guérande 100 gr 13.00 € Mise…

352 village de Bréca 44410 St lyphard 352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T19:00:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T19:00:00