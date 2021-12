Guérande 11 faubourg Saint-Michel Guérande, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec l’Agapé 11 faubourg Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

### **Au menu de vos fêtes de fin d'année ** Pour votre soirée, l'Agapé vous a concocté un menu qui émoustillera vos papilles : Mise en bouche **** Carpaccio de Saint jacques, rémoulade de crabe et granny smith, vinaigrette coriandre-huile d'olive **** Joues de lottes snackées, nage coco-citronnelle, légumes croquants **** Volaille fermière d' Argoat et foie gras poêlé, légumes racines, jus de volaille corsé **** Entre fromage et dessert…. **** Déclinaison d'agrumes et meringues… **** Mignardises **_Toute l'équipe de l'Agapé vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année ! Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt ! _**

