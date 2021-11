Le pouliguen 14 rue de la plage 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec la Voile d’Or 14 rue de la plage 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

du mercredi 24 novembre au lundi 3 janvier 2022 à 14 rue de la plage 44510 Le pouliguen

Pour les fêtes de fin d'année le restaurant La Voile d'or s'invite chez vous. Le chef vous propose un choix de sélection à emporter: Le foie gras de canard. Maison grande tradition au torchon à partir de 27€ Le saumon sauvage fumé ou confit signature mickaël Terrien à partir de 15€ Le caviar de Neuvic Beluga Bulgarie à partir de 150€ Truffe d'Hiver Henras Meilleur cru depuis 1820 diamant Noir du Perigord sur commande Champagne Bollinger spéciale cuvée 69€ Bûche coco champagne pamplemousse Bûche pomme caramel pour 4 personnes 24€ Bûche mandarine Gianduja Noisette pour 6 personnes 38€ Bûche chocolat vanille pour 8 personnes 40€

