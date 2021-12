La baule 18 avenue du Général Leclerc 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec La Villa 18 avenue du Général Leclerc 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

18 avenue du Général Leclerc 44500 La baule, le vendredi 31 décembre à 09:00

Villiens Villiennes, nous serons ravis de terminer cette année en vôtre compagnie autour d'un repas festif concocté avec soin par nos équipes. Afin de confirmer votre présence vous pouvez réserver au numéro suivant 02 40 23 06 00 ou par mail : com@brasserie-labaule.fr . Nous vous détaillerons toutes les modalités de réservation et répondrons à toutes vos questions. Nous serons enchantés d'échanger nos vœux et de vous porter chance pour cette année 2022. **Menu de La Saint-Sylvestre** 105€ Coupe de champagne Laurent-Perrier et amuse-bouche *** Ravioles de langoustine; bisque de crustacé OU Foie gras mi-cuit, chutney de figue, brioche maison *** Médaillon de turbot, sabayon champagne, légumes croquants safranés *** Tournedos de magret Rossini, écrasé de pommes de terre à la truffe *** Assiette de fromages *** Entremet de 3 chocolats, Croustillant praliné

2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00

