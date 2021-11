Vos fêtes de fin d’année avec La Terrasse 5 Esplanade Lucien Barrière 44500 La baule, 31 décembre 2021, La baule.

### **Menu de la Saint-Sylvestre à La Terrasse** Réveillon dansant Une coupe de Champagne (15 cl) pour vous souhaiter la bienvenue. Musique live avec les plus grands titres français et internationaux revisités par Smart Music au cours de votre dîner. 230€ Par personne (hors boissons) 90€ Par enfant (-12 ans, hors boissons) **ANIMATIONS CULINAIRES** -Homard breton façon bellevue, Huîtres de nos côtes, Langoustines de nos côtes, Bulots, Bigorneaux, Crevettes *** -Jambon Ibérico, Chorizo Bellota, Jambon italien aux herbes, Salchichon Ibérico *** -Terrine de foie gras de canard au naturel, chutney de figues, poire caramélisée **BUFFET D’ENTRÉES** -Fondant de sole à la crème d’algues marinées -Carpaccio de Saint-Jacques au Caviar -Taboulé de langoustine et avocat grillé -Œuf au caviar en coquille -Tartare de bar et mangue -Saumon façon gravlax -Saumon mi- fumé et crème légère aux agrumes -Médaillon de homard et mousseline de châtaigne -Purée d’artichaut et chair de crabe **PLAT CHAUD SERVI À L’ASSIETTE** -Langouste façon Thermidor, corolle de blé noir et légumes d’antan **FROMAGES** Plateau de Maître Beillevaire et pains d’autrefois **SÉLECTION DE PÂTISSERIES** Les surprises de Noël fruitées et chocolatées **_Prolongez votre soirée en musique au Bar Les Evens de minuit à 2h00 avec set DJ !_ RÉVEILLON DES ENFANTS AU STUDIO BY PETIT VIP** Dîner & boissons + jeux + disco party (de 4 à 12 ans) 90€ Par enfant (-12 ans, boissons incluses) ### **Déjeuner du Jour de l’An à La Terrasse** _Une coupe de Champagne (15 cl) pour vous souhaiter la bienvenue. Émotions gustatives autour des fruits de mer._ 78€ Par personne (hors boissons) AMUSES-BOUCHES GOURMANDS PLATEAU DE FRUITS DE MER : Demi-homard breton par personne, 3 huîtres de l’Ile aux Moines, 3 huîtres Kercabellec, Demi-tourteau, palourdes, crevettes grises, langoustines, bigorneaux, bulots. SELECTION DE PÂTISSERIES RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 02 40 11 46 46 CONCIERGERIE-HERMITAGE@GROUPEBARRIERE.COM

