VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LA LICORNE Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LA LICORNE Piriac-sur-Mer, 25 décembre 2022, Piriac-sur-Mer . VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LA LICORNE 17 Rue de Kéroman Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

2022-12-25 – 2022-12-25 Piriac-sur-Mer

Loire-Atlantique Au menu de vos fêtes de fin d’année Sélection de plats à emporter (uniquement sur commande), pour vos repas de fêtes en fonction de vos envies ! Nous vous proposons :

– Saumon Gravlax mariné à l’aneth

– Tourte au Ris de veau et Foie gras

– Pâté en croute au Cheveuil et aux airelles

– Caille farcie au Foie gras de canard, Gratins Dauphinois

– Filet de Saint Pierre, Velouté de crustacés au Champagne et aux épices, Bouquetière de légumes de saison Si vous êtes séduits par l’un de ces plats, n’hésitez pas à commander au 02 40 19 07 95 Toute l’équipe de La Licorne vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt ! lalicorne28@orange.fr +33 2 40 19 07 95 Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse 17 Rue de Kéroman Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Ville Piriac-sur-Mer lieuville Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LA LICORNE Piriac-sur-Mer 2022-12-25 was last modified: by VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LA LICORNE Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 25 décembre 2022 17 Rue de Kéroman Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique