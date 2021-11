Vos fêtes de fin d’année avec La Castel Marie-Louise Restaurant le Castel Marie-Louise, 24 décembre 2021, La baule.

### **Menu du Réveillon de Noël au Castel Marie-Louise** _Musique live jazz, bossa nova et soul avec French Songs Duo au cours de votre dîner._ 165€ Par personne (hors boissons) 55€ Par enfant (-12 ans, hors boissons) -Pour vous souhaiter la bienvenue, quelques amuse-bouches gourmands «Terre et Mer» -Foie gras de canard Algues fraîches du Croisic Raviole de betterave Coques «pêche à pied » Oeufs de brochet fumé -Noix de Saint-Jacques d’Erquy Suc de barde à la vanille Carpaccio à la mâche nantaise Clémentine-courge -Pintade fermière truffée à la Royale Cerfeuil tubéreux au beurre noisette -Dégustation de Tomes de saison Condiment et chutney -Bûche de Noël… 2021 Les délices Marie-Louise, friandises et chocolats, macaron ### **Menu de la Saint-Sylvestre au Castel Marie-Louise** _Une coupe de Champagne (15 cl) Veuve Clicquot Brut Vintage 2012 pour vous souhaiter la bienvenue. Musique live jazz, bossa nova et soul avec French Songs Group au cours de votre dîner._ 285€ Par personne (hors boissons) 55€ Par enfant (-12 ans, hors boissons) -Agitation des papilles pour un apéritif de fête -Œuf coque caviar Noix de Saint-Jacques d’Erquy en marinade Navet daikon au vinaigre de riz Brioche iodée de couteaux en persillade -Homard bleu Vin jaune et gousse de vanille -Une fricassée d’ormeaux déglacée au Muscadet sur lie Pomme ratte et algues fraîches du Croisic -Lait ribot glacé, miel de Brière, poivre de maceron des marais -Turbot au Manchego, jus de viande aux cèpes, foie gras chaud à la feuille de chou et poivre de Sarawak -Cheddar et ananas Victoria rafraîchi au pomelos thaï, sorbet clémentine -Vanille d’origine, praliné amande et caramel -Mignardises festives RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 02 40 11 48 38 · RECEPTION-CASTEL@GROUPEBARRIERE.COM

