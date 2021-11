Le pouliguen 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec La Brasserie du Cottage 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Vos fêtes de fin d’année avec La Brasserie du Cottage 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen, 31 décembre 2021, Le pouliguen. Vos fêtes de fin d’année avec La Brasserie du Cottage

53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen, le vendredi 31 décembre à 09:00

Venez danser et vous amuser pour la fin de l’année, avec de majestueux musiciens, tout en profitant d’un menu délicieux. Menu unique à 85€ avec kir pétillant, vin et café compris. Apéritif: Kir pétillant accompagné d’amuses-bouches chaud/froid Entrée: Foie gras de canard mi-cuit Plats: filet de dorade grise sauce Beurre Nantais OU filet de boeuf avec gratin et haricot vert Digestif : Trou normand (sorbet pommes et calva) Fromage :Brie de Meaux sur salade Dessert : Omelette Norveigienne Maison Café ou thé Pensez à réserver; Places limitées Une caution vous sera demandée Venez danser et vous amuser pour la fin de l’année, avec de majestueux musiciens, tout en profitant d’un menu délicieux. Menu unique à 85€ avec kir pétillant, vin et café compris. Apériti… 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen Adresse 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen Le pouliguen