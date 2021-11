La baule 23-25 rue Antoine Louis 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec El Chaco 23-25 rue Antoine Louis 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Menu du 31 décembre : Cocktail du réveillon Amuse-bouche *** Ceviche de St-Jacques, leche de tigre acaï Citron vert, coriandre et radis noir *** Foie gras fumé au charbon & ail noir, chutney de carottes au cumin *** Pavé de maigre au yuzu & combawa, baies de verveine, Onctuosité de choux fleurs Grafitti & crumble noisette *** Filet de canette, sauce café colombien, carottes fânes rôties & eryngii *** Assiette de fromages affinés ou prédessert *** Le flocon d'hiver Coupe de champagne 98€/personne Réservation au 02 40 61 52 08 **_Toute l'équipe du Chaco vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année ! Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt !_**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00

