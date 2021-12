Guérande 6 place de Kerhillier 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année à la Pincée de Sel 6 place de Kerhillier 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Vos fêtes de fin d’année à la Pincée de Sel 6 place de Kerhillier 44350 Guerande, 31 décembre 2021, Guérande. Vos fêtes de fin d’année à la Pincée de Sel

6 place de Kerhillier 44350 Guerande, le vendredi 31 décembre à 09:00

**Pour la Saint Sylvestre, la Pincée de Sel vous propose un menu de fêtes ! ** Cocktail pétillant et ses amuse bouche **** Foie gras de canard et sa confiture de figues **** Dos de cabillaud sauce champagne et son écrasé de pomme de terre **** Croustillant à la fourme d’Ambert **** Gourmandise au chocolat. Nous vous proposons également notre saumon fumé par nos soins et notre foie gras maison ! Sur réservation au 02 40 62 09 89 _**Toute l’équipe de la Pincée de Sel vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !**_ **__Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt !__** Pour la Saint Sylvestre, la Pincée de Sel vous propose un menu de fêtes ! Cocktail pétillant et ses amuse bouche **** Foie gras de canard et sa confiture de figues **** Dos de cabillaud sa… 6 place de Kerhillier 44350 Guerande 6 place de Kerhillier 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu 6 place de Kerhillier 44350 Guerande Adresse 6 place de Kerhillier 44350 Guerande Ville Guérande lieuville 6 place de Kerhillier 44350 Guerande Guérande