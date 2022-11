Vos élus à votre rencontre Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Vos élus à votre rencontre Melle, 29 novembre 2022, Melle. Vos élus à votre rencontre

Rue du Tapis Vert Salle du Tapis Vert Melle Deux-Sèvres Salle du Tapis Vert Rue du Tapis Vert

2022-11-29 18:00:00 – 2022-11-29

Salle du Tapis Vert Rue du Tapis Vert

Melle

Deux-Sèvres EUR Vos élus à votre rencontre Mardi 29 novembre à partir de 18h à la salle du Tapis Vert de Melle Les élus de votre commune vous proposent un temps d’échange, de partage et d’information dans la salle du Tapis Vert de Melle.

Vous pourrez faire connaissance avec des membres de l’équipe municipale, partager vos idées et vos remarques.

Un pot de l’amitié sera servi à l’issue des échanges. Renseignements :

-05.49.27.02.18

-relationsauxhabitants@ville-melle.fr Mardi 29 novembre à partir de 18h à la salle du Tapis Vert de Melle

Vos élus à votre rencontre

Renseignements :

-05.49.27.02.18

-relationsauxhabitants@ville-melle.fr +33 5 49 27 02 18 Pixabay

Salle du Tapis Vert Rue du Tapis Vert Melle

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Sèvres Salle du Tapis Vert Rue du Tapis Vert Ville Melle lieuville Salle du Tapis Vert Rue du Tapis Vert Melle Departement Deux-Sèvres

Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Vos élus à votre rencontre Melle 2022-11-29 was last modified: by Vos élus à votre rencontre Melle Melle 29 novembre 2022 Deux-Sèvres Melle Rue du Tapis Vert Salle du Tapis Vert Melle Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres