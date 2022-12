Vorgium : Ateliers « déco de Noël antique » Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Vorgium : Ateliers « déco de Noël antique » Carhaix-Plouguer, 28 décembre 2022, Carhaix-Plouguer . Vorgium : Ateliers « déco de Noël antique » 5, rue du Dr Menguy Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Finistère Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy

Finistère A l’occasion des fêtes de fin d’année, des ateliers manuels en famille sont organisés. Les enfants guidés par leurs parents décoreront non pas une boule mais un « disque de Noël », à l’aide de tampons imprimant dans l’argile les décors de la céramique luxueuse de la Gaule romaine : la sigillée.

A suspendre ensuite pour donner à son sapin pour une touche de raffinement et d’excentricité à la Romaine !

Durée : 1h15. Réservation conseillée. accueil.vorgium@poher.bzh +33 2 98 17 53 07 https://www.vorgium.bzh/ Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer

