Foire à la brocante et vide-greniers Vorey Vorey Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Vorey

Foire à la brocante et vide-greniers, 14 juillet 2023, Vorey Vorey. Foire à la brocante et vide-greniers Centre ville de Vorey Vorey Haute-Loire

2023-07-14 07:00:00 07:00:00 – 2023-07-14 18:00:00 18:00:00 Vorey

Haute-Loire Vorey . La Coulée Verte située à quelques pas du centre ville accueille la Foire à la brocante et son Vide-Greniers.

Exposants professionnels qui viennent des 4 coins d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Vide-greniers réservé aux Particuliers. http://www.collector63.fr/ Vorey

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Vorey Autres Lieu Vorey Adresse Centre ville de Vorey Vorey Haute-Loire Ville Vorey Vorey Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Vorey

Vorey Vorey Vorey Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vorey vorey/

Foire à la brocante et vide-greniers 2023-07-14 was last modified: by Foire à la brocante et vide-greniers Vorey 14 juillet 2023 Centre ville de Vorey Vorey Haute-Loire Haute-Loire Vorey

Vorey Vorey Haute-Loire