Cinéma : L’astronaute Centre Culturel L’Embarcadère, 17 avril 2023, Vorey.

Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager….

2023-04-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-17 . .

Centre Culturel L’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As an aeronautical engineer at ArianeGroup, Jim has been working for years on a secret project: building his own rocket and making the first manned space flight as an amateur. But to make his dream come true, he must learn to share it?

Ingeniero aeronáutico en ArianeGroup, Jim lleva años trabajando en un proyecto secreto: construir su propio cohete y realizar el primer vuelo espacial tripulado como aficionado. Pero para hacer realidad su sueño, debe aprender a compartirlo..

Jim, ein Luftfahrtingenieur der ArianeGroup, hat jahrelang an einem geheimen Projekt gearbeitet: Er will seine eigene Rakete bauen und den ersten bemannten Raumflug für Amateure durchführen. Doch um seinen Traum zu verwirklichen, muss er lernen, ihn zu teilen?

