[http://www.lembobineuse.biz](http://www.lembobineuse.biz) », le projet développé à l’occasion de leur résidence au 3bis F et aujourd’hui à l’Embobineuse. Au programme du 25 : • Opéra de plantes avec les maranta leuconeura fascinator • Tissage de temps modulé + création des pilules du moment • Distribution des pilules • Concert Néo-Reset + DJ Francky la Night _____________________________________________________________ Comme à son habitude, c’est par surprise, sur-mesure, surréaliste, sur une nappe propre, que le groupement VOOGT opère. En 2017, VOOGT avaient transformé l’Embo en plage de sable fin. Aujourd’hui avec de nouveaux acolytes, des instruments synthétiques préparés, un métier à tisser qui en joue à 4 mains, des chansons transhumanistes, des bruitages délectables, c’est un véritable programme de relaxation néo-pop-post-hippie-pré-apo qui risque de charger l’Embo d’énergies positives… Etrange ! _____________________________________________________________ [https://voogt.fr](https://voogt.fr) PAF : 7€ + 2€ adh. 21h. plus de détente sur www.lembobineuse.biz

7€ + 2€ d’adhésion

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille

2021-09-25T21:00:00 2021-09-25T02:00:00

