VOODOO CHÉRI Saint-André-de-Sangonis, 9 avril 2022, Saint-André-de-Sangonis.

VOODOO CHÉRI Saint-André-de-Sangonis

2022-04-09 – 2022-04-09

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis

ANIMATIONS ET RENCONTRES AUTOUR DE LA MUSIQUE CAJUN

Un projet à base de formules magiques et vœux doux, d’ateliers d’écriture et de création, de déambulation photographique et de concerts !

Samedi 9 avril : Concert incantatoire. Les Voodoo chéris vous invitent à découvrir leur univers musical des Caraïbes aux Amériques. Vous serez aussi invité à déposer vos « vœux doux » sur l’arbre totem. Un gouté offert cloturera l’après-midi.

+33 4 67 57 90 46

Saint-André-de-Sangonis

dernière mise à jour : 2022-03-25 par