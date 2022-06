Voodoo Cello : Imany, 8 octobre 2022, .

Voodoo Cello : Imany



2022-10-08 20:00:00 – 2022-10-08

5 20 Elle offre au public ses envoûtantes compositions soul, folk et blues, des reprises ensorcelantes de tubes de la pop, de Cat Stevens à Donna Summer, en passant par Bob Marley, Elton John et Neil Diamond. Sans aucun artifice, elle utilise la magie de sa voix pour ensorceler les spectateurs et éveiller leur conscience autour de la puissance du féminin.

Après une longue tournée internationale et près d’un million de disques vendus, Imany nous propose une soirée unique à ne pas manquer !

La chanteuse Imany revient à la scène avec son nouvel album Voodoo Cello dans lequel elle jette un sort à huit violoncellistes virtuoses, mariant le timbre de sa voix grave aux chaudes sonorités des cordes.

