visite guidée de la digue du Puech et de son canal Vompdes Commune de Chambonas Chambonas, 16 septembre 2023, Chambonas.

visite guidée de la digue du Puech et de son canal Samedi 16 septembre, 14h30 Vompdes Commune de Chambonas entrée libre

Presentation de la rivière le Chassezac et de ses aménagements en amont, présentation des 4 seuils historiques et des conséquences de la loi sur l’eau sur leur avenir, visite du seuil de Vompdes et de son canal.

Vompdes Commune de Chambonas chemin du Puech 07140 Chambonas 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0675697425 la digue et son canal construits au 19 ème siècle pour alimenter un moulinage et assurer l’irrigation constituent un réservoir de biodiversité aquatique et de la flore. Ils sont toujours utilisés pour irriguer des jardins et des cultures. Mais la politique actuelle de l’eau les menacent. parking à proximité accès difficile pour les handicapés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Association défense des digues et du Chassezac