Vol'Zic 10ème édition – Spectacle Le Retour du Roi 2021-07-27 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-27 18:00:00 18:00:00 Square 14/18 Rue de la Libération

Volvic Puy-de-Dôme

Volvic Puy-de-Dôme Un dialogue entre un roi et son peuple, entre comédien et public ; une satire qui amène les spectateurs directement au coeur de la pièce et les rend acteurs de celle-ci. culture@ville-volvic.fr +33 4 73 33 50 38 https://compagniedelabreuvoir.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-14 par

