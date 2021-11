Bordeaux La Grande Poste Bordeaux, Gironde Voluptuous – Cie Loli’Stars La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Grande Poste, le jeudi 9 décembre à 20:00

Avec la revue Voluptuous de la compagnie Loli’Stars, venez vous plonger dans l’univers du cabaret traditionnel… Modernisé ! Suivez nos pétillantes Loli’Girls dans différents tableaux, qui vous feront voyager dans un tourbillon de plumes et de paillettes. Les tours aussi bien pour enfants que pour adultes de notre magicienne vous enchanteront… et notre transformiste vous surprendra par des numéros drôles et peu communs ! Enfin, notre chanteur ponctuera cette soirée. Mais chut… Gardons des surprises !

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 16€

La compagnie Loli’Stars, c’est toute une palette d’artistes pour vous émerveiller le temps d’un spectacle… La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Seurin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T21:30:00

