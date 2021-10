Volumes II – Fiction musicale et chorégraphique Théâtre Municipal Berthelot, 29 octobre 2021, Montreuil.

Théâtre Municipal Berthelot, le vendredi 29 octobre à 20:30

La musique est sociale, peut-être rien d’autre que cela ? Ces volumes d’air, ces volumes dans l’espace, c’est de la place. Il s’agit de nos places, celles que l’on a, celles que l’on donne et que l’on prend. Un partage de l’espace, un partage de l’air, un partage du temps. Volumes II est une tentative, celle de proposer une cohabitation, orchestrée, celle des mondes, exprimés par ces volumes d’air mis en vibration, la forme de ces volumes, ces corps actants, dansants, et la lumière. Faire voir et entendre les chemins autonomes des individus et sous-groupes lors d’une cohabitation fictive à l’image de celle que bon nombre d’entre nous a pu observer en posant simplement son regard et son attention quelques secondes et de façon contemplative sur le public d’une quelconque terrasse de café, sont les enjeux du projet. Benjamin Duboc. Direction artistique et composition : Benjamin Duboc – Avec : Émilie Aridon-Kociolek (piano), Sylvain Kassap (clarinettes), Jean-Luc Petit (clarinette contrebasse saxophones), Jean-Luc Cappozzo (trompette), Franz Hautzinger (trompette), Christiane Bopp (trombone), Alexis Persigan (trombone), Jean Daufresne (tuba), Guylaine Cosseron (voix), Claire Bergerault (voix/accordéon), Jean-Sébastien Mariage (guitare), Patricia Bosshard (violon), Mathias Naon (violon), Cyprien Busolini (alto), Gaël Mevel (violoncelle), Sébastien Beliah (contrebasse), Dorian Marcel (contrebasse), Toma Gouband (percussion), Julien Loutelier (percussion), Diemo Schwarz (électronique) Et Valérie Fontaine (corps actant), Valérie Blanchon (corps actant), Guiseppe Molino (corps actant). Scénographie : Benoît Spinga – Lumières : Françoise Michel Production : Volumes – Coproduction : TMB-Jean Guerrin Soutiens : DRAC Île-de-France, ADAMI, SPEDIDAM, UpUp and away.

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€

Cie Volumes, Création pour grand orchestre et corps actants (Musique et danse) – Durée : 1 h

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



