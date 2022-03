Volumes et Reliefs Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’évènement: Crèvecœur-le-Grand

Oise

Volumes et Reliefs Crèvecœur-le-Grand, 16 avril 2022, Crèvecœur-le-Grand. Volumes et Reliefs Crèvecœur-le-Grand

2022-04-16 – 2022-04-18

Crèvecœur-le-Grand Oise Crèvecœur-le-Grand Exposition de Sculptures et autres œuvres en volume des plasticiens du Collectif “Les Compagnons Artistes”.

Cette exposition réunit une dizaine d’artistes dans le Pavillon La Rochefoucauld du château de Crèvecœur le Grand 60360.

Crèvecœur-le-Grand

