Voltiges tout en plumes ! Nérac, 26 juillet 2022, Nérac.

Voltiges tout en plumes ! Théâtre de Verdure Avenue de Lattre de Tassigny Nérac

2022-07-26 18:30:00 – 2022-07-26 19:15:00 Théâtre de Verdure Avenue de Lattre de Tassigny

Nérac Lot-et-Garonne

Spectacle de fauconnerie, tout public.

Immergez-vous dans l’univers passionnant des oiseaux de proie avec la Fauconnerie Marche. Un spectacle durant lequel les rapaces se mettent en scène en totale liberté et font revivre une pratique ancestrale de plus de 4000 ans. Des moments de complicité entre l’animal et l’homme, des moments fascinants entre le vol plané de l’aigle, le vol puissant du faucon et son leurre, l’attaque de la buse sur sa fausse proie ou encore le vol silencieux de la chouette !

Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas autorisés aux abords et sur le lieu du spectacle.

