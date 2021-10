Paris Le Cirque Electrique île de France, Paris VOLTE Le Cirque Electrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

VOLTE Le Cirque Electrique, 5 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 7 novembre 2021 :

vendredi, samedi de 21h à 22h

et dimanche de 17h à 18h

payant

VOLTE c’est de l’énergie brute qui nous donne une furieuse envie de vivre ! Le Cirque Electrique accueille la Compagnie Inosbadan VOLTE c’est de l’énergie brute qui nous donne une furieuse envie de vivre ! 5 danseurs, 1 chanteuse et 3 musiciens contribuent à la création d’un espace poétique où danse et vol se côtoient pour évoquer l’esprit nomade. Envols, soulèvements, courants physiques et vocaux, VOLTE est une représentation de l’appel d’air, de liberté, du voyage, et de l’élan vital populaire. Définitivement submergés, les corps sont en l’espace d’une heure, traversés par mille révoltes pour un spectacle vivant aussi sensible que spectaculaire. Spectacles -> Danse Le Cirque Electrique Place du Maquis en Vercors Paris 75020

3bis, 11 : Porte des Lilas (238m) 11 : Mairie des Lilas (543m)

Contact : https://cirque-electrique.com https://www.facebook.com/le.cirque.electrique/ 0954544724 reservation@cirque-electrique.com Spectacles -> Danse Étudiants;Ados;Musique;En famille

Date complète :

2021-11-05T21:00:00+01:00_2021-11-05T22:00:00+01:00;2021-11-06T21:00:00+01:00_2021-11-06T22:00:00+01:00;2021-11-07T17:00:00+01:00_2021-11-07T18:00:00+01:00

Charlotte Audureau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Cirque Electrique Adresse Place du Maquis en Vercors Ville Paris lieuville Le Cirque Electrique Paris