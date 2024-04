VOLTE Théâtre Jean Vilar Eysines, vendredi 12 avril 2024.

Vendredi 12 avril, 20h00

Début : 2024-04-12 20:00

Fin : 2024-04-12 21:30

La compagnie Les ouvreurs de Possibles présente VOLTE. 3 danseuses et 3 danseurs évoluent entre texte, musique et vidéo montrant comment le corps s’incarne au cœur des luttes. Vendredi 12 avril, 20h00 1

Volte

Compagnie Les Ouvreurs de Possibles

De tous temps, génération après génération, les mêmes questions. Quelle société devons-nous inventer aujourd’hui pour demain ? Comment et en faveur de quoi s’engager ?

Sur scène, 3 danseuses et 3 danseurs évoluent entre texte, musique et vidéo. Volte est une mise en mouvement du corps mais aussi de la pensée.

Inspiré par des figures phares : Albert Camus, Charlie Chaplin, Nelson Mandela, Simone Veil, Greta Thunberg ce spectacle témoigne que le corps s’incarne au cœur des luttes.

La chorégraphie de Delphine Bachacou et Jean-Philippe Costes Muscat révèle la multiplicité de nos qualités quand les corps s’engagent, quand les humanités se rencontrent.

En co-réalisation avec l’OARA

VOLTE

Vendredi 12 avril à 20h

Théâtre Jean Vilar – 33320 Eysines

À partir de 10 ans

Tarif : Plein15,50€ / Réduit 12,50€ / Enfant – 12 ans 7,50€

Théâtre Jean Vilar rue de l’église 33320 Eysines Le Bourg Eysines 33320 Gironde