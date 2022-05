Volt Experience Bourdeilles Bourdeilles Catégories d’évènement: Bourdeilles

Bourdeilles Dordogne Bourdeilles Artiste en résidence au Château de Bourdeilles, du 14 au 16 juin 2022, VOLT EXPERIENCE (danse verticale et danse voltige, pratiques aériennes où les corps performent en suspension)

+33 5 53 03 73 36

