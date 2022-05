Volska Lannion, 25 juin 2022, Lannion.

Volska Rue du 73ème Territorial Le Pixie Lannion

2022-06-25 – 2022-06-25 Rue du 73ème Territorial Le Pixie

Lannion Côtes d’Armor

Un nouveau projet musical en création, avec François Heim et Bruno le Tron aux accordéons diatoniques et Anthony Planche à la basse. Ce projet se dessine autour des compositions de Bruno et François et de thèmes trad revisités et arrangés avec modernité.

lepixie@hjta.bzh +33 7 83 17 28 04

Un nouveau projet musical en création, avec François Heim et Bruno le Tron aux accordéons diatoniques et Anthony Planche à la basse. Ce projet se dessine autour des compositions de Bruno et François et de thèmes trad revisités et arrangés avec modernité.

Rue du 73ème Territorial Le Pixie Lannion

dernière mise à jour : 2022-05-02 par