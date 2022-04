Vols Panoramiques en Hélicoptère Englesqueville-la-Percée Englesqueville-la-Percée Catégories d’évènement: Calvados

Vols Panoramiques en Hélicoptère Englesqueville-la-Percée, 24 juillet 2022, Englesqueville-la-Percée. Vols Panoramiques en Hélicoptère Route de la côte entre Vierville-sur-mer et Grandcamp-Maisy RD 514 Englesqueville-la-Percée

2022-07-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-14 18:00:00 18:00:00 Route de la côte entre Vierville-sur-mer et Grandcamp-Maisy RD 514

Englesqueville-la-Percée Calvados Englesqueville-la-Percée du 24 juillet au 14 Août 2022 Au départ de notre terrain privé à proximité de la plage d’Omaha Beach, prolonger l’Histoire qui se déplie sous vos yeux.

Découvrez ou redécouvrez la pointe du Hoc, la plage d’Omaha Beach, le Cimetière Américain, Arromanches et les vestiges du port Artificiel. De 10h à 18h Vol de 6 mn – 50€ : La Pointe du Hoc et les parcs à huîtres de Grandcamp

Vol de 10 mn – 85€ : La pointe du Hoc et le Cimetière Américain

Vol de 30 mn – 195€ : De la Pointe du Hoc à Arromanches

Vol de 40 mn – 255€ : De la Pointe du Hoc au Phare de Gatteville Autres informations : CONDITIONS

Vous embarquerez par groupe de 5 ou 6 en fonction des poids.

