Champillon Marne Champillon Départ devant “Le Cadrillon” (Les Rinsillons, Champagne Josseaux). Rendez-vous en fin de journée à partir de 18:15. Prévoir en tout 3h (entre briefing avant décollage, vol, atterrissage, et retour au point de départ) avec environ 1h de vol. Nombre de personnes : 4 personnes maximum par ballon (en fonction de la température extérieure et du poinds des personnes.) Adultes sauf contre -indication médicale. Enfants d’au moins 1m10 sous le menton, accompagnés d’un adulte. Prix 180,00€/personne Tarif familial (3 adultes et un enfant) : 160,00€ personne. Chèque à établir au préalable, afin de garantir la réservation (encaissé seulement en cas de vol) info@champillon.com +33 3 26 59 54 44 dernière mise à jour : 2021-09-24 par

