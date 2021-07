Rives d'Andaine Rives d'Andaine Orne, Rives-d'Andaine Vols découverte en planeur : ça plane pour elles Rives d’Andaine Rives d'Andaine Catégories d’évènement: Orne

Rives-d'Andaine

Vols découverte en planeur : ça plane pour elles Rives d’Andaine, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rives d'Andaine. Vols découverte en planeur : ça plane pour elles 2021-07-03 – 2021-07-04

Proposés par Elan Planeur avec la FFVP – Fédération Française de Vol en Planeur. C'est le moment de mettre en lumière la pratique du planeur au féminin. Les vols de découverte sont à demi-tarif pour les femmes (20 € pour les vols courts). Les accompagnants masculins pourront profiter des places restantes avec une petite réduction aussi. Un jeu concours photo est organisé pour décrocher un stage de 4 jours de planeur ! Vols selon conditions météo.

elanplaneur@gmail.com +33 7 68 79 80 71

