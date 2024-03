Volpone Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges, jeudi 28 mars 2024.

À 20h.

Une restitution de l’atelier théâtre de l’Université

Volpone, c’est l’histoire d’un Renard, célibataire affranchis, qui habite Venise (un peu la Dubaï du XVIème siècle) et qui a accumulé des richesses incroyables… Il fait croire à tous qu’il est gravement malade et à l’article de la mort… Si fait que son bel héritage attire autour de sa couche les mouches, les vautours, les corbeaux, les corneilles… et que ces volatiles s’empressent de lui offrir des présents somptueux, espérant être choisis pour héritiers… bref, plus tard on découvre que Volpone ment beaucoup et usurpe à peu près tout…il sera question de justice, bien sûr, car il faut bien que les méchants soient jugés.

Réservation obligatoire par téléphone (en lien). 10 10 EUR.

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

