VOLODIA NEW MORNING PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

VOLODIA NEW MORNING, 3 mars 2023, PARIS. VOLODIA NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 19:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Remarqué pour sa plume et sa voix lors de ses débuts avec le groupe Phases Cachées, Volodia ne tarde pas à fédérer une communauté importante avec son flow reggae. Ces premiers pas avec le groupe lui permettront de fouler ses premières scènes, allant des cafés concerts aux plus grandes salles de France et scènes de festivals (3 Olympia lors de premières parties, le Rototom Sunsplash, le Zénith de Paris, le Zénith de Rouen, le Divan du Monde, le Trianon etc…). ? Cette année, il présente son troisième album studio « POUR TOUJOURS ». Ce nouvel album est un point marquant de la carrière du chanteur qui revient à ses premiers amours : le reggae. C’est pour cela qu’il a souhaité faire cet album dans les règles de l’art : enregistrer l’intégralité de celui-ci avec les mêmes musiciens sur tout l’opus. Volodia s’est donc entouré de la crème des musiciens du genre, à savoir Kubix à la guitare, Muctaru Wurie au clavier, Saymon à la batterie, Manjul aux percussions et aux choeurs avec Almä Mango et enfin Massif B. à la basse et à la composition sur la majorité des titres. Sur cet album composé de 15 titres, vous pouvez retrouver des collaborations avec Marcus Gad, Kubix, Twan Tee, Taïro, Ramy Raad et Sika RLion. Volodia Volodia Votre billet est ici NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris Remarqué pour sa plume et sa voix lors de ses débuts avec le groupe Phases Cachées, Volodia ne tarde pas à fédérer une communauté importante avec son flow reggae. Ces premiers pas avec le groupe lui permettront de fouler ses premières scènes, allant des cafés concerts aux plus grandes salles de France et scènes de festivals (3 Olympia lors de premières parties, le Rototom Sunsplash, le Zénith de Paris, le Zénith de Rouen, le Divan du Monde, le Trianon etc…). ? Cette année, il présente son troisième album studio « POUR TOUJOURS ». Ce nouvel album est un point marquant de la carrière du chanteur qui revient à ses premiers amours : le reggae. C’est pour cela qu’il a souhaité faire cet album dans les règles de l’art : enregistrer l’intégralité de celui-ci avec les mêmes musiciens sur tout l’opus. Volodia s’est donc entouré de la crème des musiciens du genre, à savoir Kubix à la guitare, Muctaru Wurie au clavier, Saymon à la batterie, Manjul aux percussions et aux choeurs avec Almä Mango et enfin Massif B. à la basse et à la composition sur la majorité des titres. Sur cet album composé de 15 titres, vous pouvez retrouver des collaborations avec Marcus Gad, Kubix, Twan Tee, Taïro, Ramy Raad et Sika RLion. .22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu NEW MORNING Adresse 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Ville PARIS Tarif 22.0-22.0 lieuville NEW MORNING PARIS Departement Paris

NEW MORNING PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

VOLODIA NEW MORNING 2023-03-03 was last modified: by VOLODIA NEW MORNING NEW MORNING 3 mars 2023 New Morning Paris

PARIS Paris