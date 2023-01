Volodia live sound system Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Volodia live sound system Bayonne, 11 février 2023, Bayonne . Volodia live sound system 29 Avenue Capitaine Resplandy Salle Napoléon Bayonne Pyrénées-Atlantiques Salle Napoléon 29 Avenue Capitaine Resplandy

2023-02-11 20:00:00 – 2023-02-11 05:00:00

Salle Napoléon 29 Avenue Capitaine Resplandy

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques VOLODIA + SELECTA ANTWAN + I SENS + ESKIFAIA SOUND SYSTEM

Première soirée de l’année pour le crew Eskifaia avec une soirée sound system avec Volodia.

100% reggae & dub le samedi 11 février à la salle Le Napoléon à Bayonne.

Volodia sera accompagné de l’équipe des amis de Eskifaia .

Restauration sur place

Artistes : Volodia, Selecta Antwan ,I Sens, LMc, Nadixion, Monogroov, Nico de Bahia, Love Corner Sound. VOLODIA + SELECTA ANTWAN + I SENS + ESKIFAIA SOUND SYSTEM

Première soirée de l’année pour le crew Eskifaia avec une soirée sound system avec Volodia.

100% reggae & dub le samedi 11 février à la salle Le Napoléon à Bayonne.

Volodia sera accompagné de l’équipe des amis de Eskifaia .

Restauration sur place

Artistes : Volodia, Selecta Antwan ,I Sens, LMc, Nadixion, Monogroov, Nico de Bahia, Love Corner Sound. Volodia

Salle Napoléon 29 Avenue Capitaine Resplandy Bayonne

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Bayonne Pyrénées-Atlantiques Salle Napoléon 29 Avenue Capitaine Resplandy Ville Bayonne lieuville Salle Napoléon 29 Avenue Capitaine Resplandy Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Volodia live sound system Bayonne 2023-02-11 was last modified: by Volodia live sound system Bayonne Bayonne 11 février 2023 29 Avenue Capitaine Resplandy Salle Napoléon Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques