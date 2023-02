Volo Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Loches

Volo, 18 mars 2023, Loches . Volo 19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

2023-03-18 20:30:00 – 2023-03-18 21:30:00 Loches

Indre-et-Loire 9 EUR 9 12 « Avec son frère », c’est leur dernier album. Ils sont toujours tous les deux à chanter, à écrire, à composer, à jouer de la guitare. Deux frères, donc, qui s’accordent pour interroger tout de go la marche du monde, des recoins de la vie intérieure aux vastes tumultes à venir. theatre.du.rossignolet@hotmail.fr +33 6 36 57 66 14 Loches

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse 19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Volo 2023-03-18 was last modified: by Volo Loches 18 mars 2023 19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire